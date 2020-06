Strage Tienanmen. Hong Kong. Proteste ed arresti. “Uno Stato assassino puzza per sempre”

Hong Kong è l’unico posto sul suolo cinese in cui si svolgono importanti commemorazioni di massa per l’evento. Veglie a lume di candela si tengono nel Victoria Park di Hong Kong ogni anno dal 1990 e eventi recenti hanno attirato decine di migliaia di partecipanti.

Il massacro fece notizia in tutto il mondo – con immagini iconiche come “Tank Man” che sfidava coraggiosamente le truppe sulla piazza – ma risuonò particolarmente ad Hong Kong, che a otto anni di distanza dalla consegna da inglese a cinese controllo.

“È stato un momento di speranza”, ha dichiarato Lee Cheuk-yan, un attivista veterano ed ex legislatore di Hong Kong. A quel tempo, la città aveva otto anni di distanza dal passaggio dal controllo britannico a quello cinese, e c’era la sensazione che i giovani manifestanti oltre confine potessero cambiare la Cina in meglio.

“Per molti Hong Kong, abbiamo ritenuto che il 1997 ci stesse davvero impadronendo delle nostre teste. Ma i giovani in Cina chiedevano la democrazia e abbiamo pensato che se ce la facessero, significa che Hong Kong non dovrà vivere sotto un regime autoritario”.

Quella speranza è diventata disperazione, tuttavia, quando l’Esercito popolare di liberazione ha schiacciato le proteste il 4 giugno. Nessun bilancio ufficiale delle vittime è mai stato rilasciato, ma gruppi di diritti stimano centinaia, se non migliaia sono stati uccisi. Le proteste di Tiananmen e la repressione sono state cancellate dai libri di storia in Cina, censurate e controllate, gli organizzatori esiliati o arrestati e i parenti di coloro che sono morti sono stati tenuti sotto stretta sorveglianza.

Da allora, ogni anno, Lee ha contribuito a organizzare una manifestazione a lume di candela a Hong Kong per celebrare l’anniversario, l’unico memoriale di massa tenuto sul suolo cinese e un emblema chiave delle libertà politiche della città semi-autonoma . Ogni anno, cioè fino a quest’anno.

Lunedì, la polizia ha rifiutato l’autorizzazione per la manifestazione di quest’anno , citando le restrizioni in corso sulle riunioni di massa legate alla pandemia di coronavirus. Per molti nell’opposizione democratica, la giustificazione suona vuota: gli organizzatori avevano detto che avrebbero collaborato con le autorità per garantire una manifestazione sicura e socialmente distanziata, e nel frattempo i quartieri dello shopping, della metropolitana e dei parchi pubblici della città sono stati aperti per settimane con poco problema.

Parlando ai giornalisti dopo l’annuncio del divieto, Lee ha affermato che la polizia “ha represso la nostra veglia con la scusa di eseguire il divieto di raccolta”.

Oggi proteste e scontri a Hong Kong. Polizia e vigili del fuoco sono entrati nel Parlamento della ex città Stato dopo che due deputati pro-democrazia avevano lanciato liquido maleodorante fra i banchi durante la discussione della controversa legge che stabilisce sanzioni molto dure per chi è accusato di non rispettare l’inno cinese.

Prima di essere fermati Eddie Chu e Ray Chan Police hanno gridato di vole protestare contro la “repressione omicida” messa in atto da Pechino 31 anni fa che oggi – per la prima volta – non è possibile ricordare pubblicamente a Hong Kong: tutte le manifestazioni sono state vietate, ufficialmente a causa del coronavirus, ma anche perché la Cina vuole evitare ogni potenziale focolaio di proteste in una Hong Kong già scossa da manifestazioni e scontri. “Uno Stato assassino puzza per sempre. Non perdoniamo al mondo quello che il partito comunista cinese ha fatto 31 anni fa” hanno gridato i due prima di essere fermati.

La polizia ha ribadito di aver rifiutato l’autorizzazione per due incontri oggi 4 giugno, uno sull’isola di Hong Kong e un altro a Kowloon, e ha avvertito i membri del pubblico “di rimanere a casa ed evitare di viaggiare in luoghi affollati o di partecipare a incontri proibiti.