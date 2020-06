Recovery Fund. Centeno, “sono certo che troveremo punti in comune”

Agenpress – “Sono certo che troveremo punti in comune” per un accordo sul Recovery Fund “che includerà sovvenzioni e prestiti”. Così il presidente dell’Eurogruppo, Mario Centeno, in una videoconferenza dell’Economist.

“L’obiettivo non è quello di appianare tutti i debiti, ma di eliminare i costi della crisi nel tempo”, ha aggiunto Centeno, precisando che nel fondo “c’è una componente di solidarietà” ma “non sono coinvolti trasferimenti permanenti” e “sono previsti rimborsi” con tempi lunghi per “evitare a tutti i costi di essere esposti a una seconda ondata di crisi” economica.

“I quattro Paesi” frugali “sono tutti già profondamente integrati nell’economia europea e nel mercato unico” e “dipendono, in senso positivo, dalla nostra fiducia reciproca”.

“In questo momento siamo tutti concentrati ad approvare il pacchetto in vista della pausa estiva” perché “una rapida approvazione” del Recovery Fund “darà agli Stati membri maggiore fiducia nello sviluppo dei loro piani” d’investimento.

“E’ importante” far partire il nuovo strumento “subito a gennaio” insieme al nuovo bilancio Ue e “alcune fonti di finanziamento, come RescEU, saranno disponibili già in autunno”, ha spiegato il presidente dell’Eurogruppo.

“Devo anche ricordare che i mercati sono aperti, gli spread sono in calo e tutti i Paesi hanno approvato i finanziamenti” già concordati dai leader Ue su Mes, Sure e Bei.