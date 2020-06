Sud. Carfagna (FI). Serve più coraggio per vera no-tax area

Agenpress – “Non è il momento di muoversi per piccoli passi, ma di mettersi a correre per consentire al Sud di sopravvivere alla desertificazione economica che lo sta minacciando. Da anni sosteniamo che per il rilancio del Mezzogiorno servono misure chiare e incisive, come l’introduzione di una no-tax area che azzeri temporaneamente le imposte sulle imprese. Ora apprendiamo che il governo sta pensando di dimezzarle.

Eppure l’Europa è finalmente benevola, le risorse a disposizione per questi anni quasi certamente non torneranno mai più: il momento di avere più coraggio è adesso. Per questo ora proponiamo l’azzeramento dell’Irap in tutta Italia, con un emendamento al dl Rilancio. E per questo a nostro parere al Sud serve un intervento radicale come la no-tax area, anziché i soliti incentivi e sussidi che spesso finiscono nelle maglie della burocrazia e del clientelismo e non aiutano crescita e occupazione.

Il piano del ministro Provenzano è un punto di partenza che apprezziamo, ma siamo pronti a lavorarci per far sì che l’approdo finale sia più audace e incisivo. Al Sud serve una no-tax area vera, non una dimezzata”.

Lo afferma in una nota Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.