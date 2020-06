Rotondi: “Nell’attuale quadro politico manca all’appello il Centro”

La sfida del proporzionale dà a Berlusconi la possibilità di un nuovo inizio. Questo gollismo in salsa democristiana sarebbe naturalmente in concorrenza col partito di Conte. O forse no, chissà: il premier non ha spigoli, e Silvio ama definirsi “concavo e convesso”.

E’ quanto dichiara l’on. Gianfranco Rotondi, vicepresidente del gruppo FI alla Camera e presidente della Fondazione Dc.