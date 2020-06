Agenpress. Sale il numero dei contagi da coronavirus in Italia. In Lombardia 194 nuovi contagi, ieri 125, il 69,2% dell’aumento odierno in Italia. E’ di 235.278 il numero complessivo, con un incremento rispetto a ieri di 280 casi.

Sono 65 le vittime in 24 ore (ieri erano 53). 32 in Lombardia, ieri 21. Salgono a 33.964 i morti complessivi. Aumentano i guariti, 747 più di ieri, 166.584 in tutto. 34.730 i malati, 532 meno di ieri.