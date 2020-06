Meloni: “Difesa dei posti di lavoro, sostegno alle imprese, ai lavoratori autonomi e aiuti alle famiglie e alle persone in difficoltà”

Agenpress. Avremo un decreto rilancio che non crea rilancio: un provvedimento emergenziale che dovrebbe aiutare le imprese e le famiglie di questa Nazione e che invece non ha nulla a che fare con la fase di emergenza in cui ci troviamo.

Difesa dei posti di lavoro, sostegno alle imprese, ai lavoratori autonomi e aiuti alle famiglie e alle persone in difficoltà. Per Fratelli d’Italia sono questi i tre punti principali di cui il decreto Rilancio deve tener conto.

E’ quanto dichiara, in una nota, Giorgia Meloni (FDI).