Recovery Fund. Austria, pacchetto inaccettabile, investire, non coprire debiti passati

Agenpress – “Il pacchetto complessivo non è accettabile per noi in termini di volume, ma anche in termini di contenuto”.

Lo dice il ministro delle Finanze austriaco, Gernot Bluemel, parlando del Recovery Fund proposto dalla Commissione Ue, a margine dell’Ecofin. “Oggi dobbiamo sapere come e da chi verrà rimborsato il debito” previsto con “le sovvenzioni”, ha detto Bluemel che ritiene la scelta di concedere principalmente aiuti “una valutazione sicuramente sbagliata” da parte di Bruxelles.

“Vogliamo investire nella competitività dell’Europa invece di coprire i costi per i debiti passati”, ha ribadito il ministro austriaco, chiedendo che per l’allocazione dei fondi siano poste condizioni “macroeconomiche” o legate al “raggiungimento di obiettivi climatici” per permettere anche alle economie dei beneficiari di “resistere meglio a una crisi futura”.