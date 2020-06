Meloni: “Se il Governo Conte vuole confrontarsi con noi può farlo alla Camera e al Senato”

Agenpress. Fratelli d’Italia lo ha detto fin dall’inizio e siamo felici che gli alleati di centrodestra abbiano condiviso questa posizione: gli Stati Generali della Repubblica sono il Parlamento e se il Governo Conte vuole confrontarsi con noi può farlo alla Camera e al Senato.

Non intendiamo partecipare a passerelle a favore di telecamera allestite in sfarzose ville di rappresentanza mentre milioni di italiani non sanno come arrivare a fine mese e aspettano ancora risposte dal Governo.

Siamo disponibili al dialogo ma nelle sedi istituzionali e sui provvedimenti: partiamo dal decreto rilancio, con il quale questo Governo sta spendendo 55 miliardi di euro in deficit e ipotecando il futuro dei nostri figli.

Lo dichiara, in una nota, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni in merito alla decisione del Centrodestra di non partecipare agli Stati Generale dell’Economia a Villa Pamphili.