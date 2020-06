Fase 3, Daniela Santanchè (Fd’I): Il 22 Giugno Fratelli d’Italia sarà a Roma per dar voce a chi voce ormai non ha più

AgenPress. “Con questo Governo non è possibile parlare, discutere, proporre, qualunque cosa venga dall’opposizione viene automaticamente bocciata. Il Premier pensa solo a fare passerelle, serate, interviste, dirette facebook, conferenze stampa in pompa magna, ma non pensa agli italiani, trascura settori che per il nostro Paese sono fondamentali, come il settore del turismo che rappresenta il 13% del nostro Pil, totalmente abbandonato da questo Governo di fannulloni, che però pensa al bonus monopattino, al bonus biciclette – totalmente inutili – anziché creare provvedimenti seri ma soprattutto concreti che diano agli italiani la possibilità di non morire.

Fratelli d’Italia farà di tutto per dar voce a chi voce ormai non ne ha più! Il 22 Giugno saremo a Roma per parlare insieme di questa emergenza e trovare le giuste soluzioni.”

Lo dichiara la Senatrice Daniela Santanchè (Fratelli d’Italia).