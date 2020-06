Coronavirus. Pechino, epidemiologo, “tutto sotto controllo, rischiato nuova Wuhan”

Agenpress – Il focolaio di Covid-19 emerso a Pechino “è stato portato sotto controllo”: Wu Zunyou, il capo epidemiologo del Centro di controllo e prevenzione delle malattie (Cdc), ha spiegato in conferenza stampa che un alto numero di infezioni è stato riscontrato tra venditori di frutti di mare, carne di manzo e di montone. Il picco è stato toccato intorno al 13 giugno e ora l’infezione “è sotto controllo. Questo non vuol dire che non ci saranno nuovi casi domani. La curva proseguirà per altro tempo ancora, ma “il numero di casi sarà sempre più basso”.

Le autorità hanno trovato l’epidemia molto velocemente e chiuso molto velocemente la fonte e reciso i suoi contatti”, ha detto Wu Zunyou, il capo epidemiologo del Centro di controllo e prevenzione delle malattie (Cdc) cinese. “Se Pechino non avesse preso subito le misure adottate quello che è successo a Wuhan avrebbe potuto ripetersi”.