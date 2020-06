Dreosto (Lega): accertare responsabilità Cina, M5s vuole inserire l’Italia nei Paesi vassalli di Pechino

AgenPresss. “L’Ue deve chiedere con forza un’indagine internazionale per chiarire le origini del virus Covid-19. Come più volte richiesto dal Segretario della Lega Matteo Salvini, è necessario fare chiarezza e chiedere maggiore trasparenza alla Cina che si è dimostrata un partner non affidabile.

In merito ai rapporti con la Cina, l’Alto Rappresentante per la politica estera Borrell è stato più chiaro del Governo italiano e del ministro Di Maio che non hanno avuto la forza e il coraggio di condannare Pechino cercando di mettere l’Italia nell’orbita dei Paesi vassalli della Cina. Chiediamo con forza questa indagine e a breve si vedrà la differenza fra chi è libero e chi no, fra chi sceglie la libertà e chi invece guarda al Partito Comunista cinese come un modello da perseguire”.

Lo dichiara l’europarlamentare della Lega Marco Dreosto oggi durante la sessione plenaria del Parlamento europeo davanti all’Alto Rappresentante per la politica estera dell’Ue Joseph Borrell.