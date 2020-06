Giulio Regeni. Di Maio scrive a Shoukry: “Fare luce, perché il tempo dell’attesa è finito”

Agenpress – “Ho mandato una lettera al ministro degli Esteri egiziano Shoukry ribadendo che serve un efficace segnale di svolta sul caso di Giulio Regeni. Bisogna far luce definitivamente sulla morte di Giulio perchè il tempo dell’attesa è finito”. Lo scrive su facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

“Una data molto importante- aggiunge- sarà quella del primo luglio quando i magistrati italiani ed egiziani si incontreranno. Confido che da questo contatto possano scaturire progressi concreti. Le ombre sulla morte di Giulio Regeni rappresentano per tutti noi una ferita ancora aperta, che va rimarginata al più presto. Comprendo il dolore della famiglia, hanno tutto il diritto di chiedere con forza delle risposte ed è inaccettabile che ad oggi queste risposte ancora non siano arrivate. Farò tutto il possibile per accelerare questo percorso. Il governo è compatto, stiamo lavorando in sinergia e con il massimo impegno per ottenere la verità sulla morte di Giulio Regeni”.

I genitori di Giulio Regeni si sentono traditi dal governo perché venderà due navi fregate della Marina militare all’Egitto… “Al posto loro, l’ho detto, forse avrei reagito allo stesso modo – afferma il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in una intervista a Il Fatto -. Si può solo immaginare il dolore che hanno provato e che continua a provare la famiglia Regeni. Posso dire che le due vicende sono slegate: la ricerca della verità da parte nostra, resterà incessante”.