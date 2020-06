Cina. Processo per due cittadini canadesi, accusati di spionaggio. In carcere dal 2018

Agenpress – L’ex diplomatico Michael Kovrig e l’uomo d’affari Michael Spavor, canadesi arrestati a dicembre 2018 in Cina, vanno a processo per spionaggio. La procura di Pechino, secondo i media cinesi, ha avviato un procedimento pubblico contro Kovrig per “furto di informazioni sensibili”, mentre la procura di Dandong, nel Liaoning, ha promosso una iniziativa analoga contro Spavor per “furto di informazioni sensibili di intelligence”. I due sono stati formalmente accusati di furto di segreti di Stato a marzo del 2019.

Il loro caso è stato visto dagli osservatori come la risposta di Pechino a Ottawa per l’arresto a Vancouver del primo dicembre 2018 di Meng Wanzhou, a capo della finanza del colosso delle tlc Huawei e figlia del suo fondatore Ren Zhengfei, su richiesta delle autorità Usa con le accuse di violazione delle sanzioni americane contro l’Iran. Kovrig e Spavor furono fermati pochi giorni dopo l’arresto di Meng.

Le visite mensili consolari a Kovrig e Spavor sono state sospese per la crisi del Covid-19, in base a quanto detto ad aprile dal premier canadese Justin Trudeau, nel mezzo dei timori sul peggioramento delle condizioni di salute. Il ministero degli Esteri cinese ha assicurato sul loro buono stato di salute, dato che la loro detenzione era in regioni non particolarmente colpite dal coroavirus.