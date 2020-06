Coronavirus. Nuovi epicentri in Florida e Texas. Negli Stati Uniti oltre 118mila vittime

Agenpress – La Florida e il Texas sono ormai i nuovi epicentri della pandemia negli Usa. In entrambi gli stati nelle ultime 24 ore è stato registrato il record dei nuovi casi giornalieri da quando si è diffuso il coronavirus: 3.516 in Texas, dove i contagi sfiorano oramai i 100 mila, e 3.207 in Florida, con un totale di quasi 86 mila contagi. Situazione critica anche in Arizona e in Lousiana. Intanto la California ha varato l’obbligo di indossare le mascherine nella maggior parte dei luoghi pubblici.

Negli Stati Uniti le vittime salgono ad oltre 118 mila, con 2.189.128 casi di contagio. Nelle ultime 24 ore le vittime sono state 687. Un rimbalzo nei casi si e’ verificato in almeno 20 Stati Usa.