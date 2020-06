Manifestazione dei rider di Milano oggi in Piazza 24 Maggio

AgenPres. Chiamiamo a raccolta per una strike mass gioiosa e comunicativa tutti i lavoratori, i cittadini solidali, i pendolari, i ciclisti, gli ambientalisti.Alle 18.00 da Piazza 24 Maggio partirà una biciclettata lungo le strade della città, nel nome della ciclomobilità sostenibile e dell’antirazzismo.

Vogliamo poter lavorare e girare con le nostre biciclette, vogliamo che Trenord ritiri il suo divieto e metta a disposizione di tutti noi carrozze per le bici, restituendoci la possibilità di trasportarle sul treno, come è stato fino a poco dopo la fine del lockdown.

Pretendiamo giustizia per Emma. Che i rider della protesta non vengano più sottoposti alla violenza della polizia. Siamo pendolari e lavoratori e rivendichiamo tutti i nostri diritti: una paga degna, un contratto e un trattamento di rispetto per il contributo che offriamo a tutta la comunità.

Invitiamo i clienti di tutte le piattaforme nella serata di venerdì 19 giugno a boicottare il servizio di delivery, invitando tutti quanti a scendere in Piazza e a partecipare alla strike mass con noi.

Venerdì non si lavora, venerdì non si ordina. Venerdì si scende in piazza per scioperare la città. Tutti dovranno ascoltare la nostra voce.