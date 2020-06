Giustizia. On. Librandi: la palla passi alla politica

AgenPress. La gestione evidentemente fallimentare e politicizzata della vicenda Palamara ha dimostrato che è meglio che di alcune problematiche delicate si occupi la politica, il legislatore e non le corporazioni.

Avere una giustizia equa, imparziale, rapida ed equilibrata e’ tratto essenziale di ogni Paese democratico. Dopo settimane e settimane di telenovela Palamara sarebbe giusto istituire una commissione d’inchiesta giustizia che audisca tutti i protagonisti della vicenda e una volta fatta chiarezza e compreso il Vulnus ponga le basi per una urgente riforma della giustizia. Non si può andare avanti per correnti in un settore così delicato che riguarda anche la libertà degli individui