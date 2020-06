Prezzi: la top ten dei prodotti più rincarati

AgenPress. L’Unione Nazionale Consumatori ha elaborato gli ultimi dati Istat per stilare la classifica dei prodotti più rincarati nel mese di maggio durante l’emergenza Covid.

Si confermano speculazioni dei prezzi sulla frutta, sui prodotti maggiormente ricercati dai consumatori per via del lockdown e sulle spese dei lavoratori in smart working.

In particolare, aver svolto l’attività da casa ha comportato una vera e propria stangata. A maggio i prezzi dei telefoni fissi, che evidentemente non potevano bastare essendo tutta la famiglia chiusa in casa, si sono impennati su base tendenziale dell’8,6% (+7,8% in un solo mese), collocandosi al secondo posto della top ten degli aumenti annui e al 5° di quella mensile, Computer portatile, palmari e tablet sono al quarto posto con +6,9% (+2,7% da aprile), Altri articoli di cancelleria come evidenziatori, penne, cartucce a getto d’inchiostro e toner sono in settima posizione con +5,6% (+3,3% su mese), Altri apparecchi per la ricezione, registrazione e riproduzione di suoni e immagini, come le cuffie con microfono, indispensabili per webinar e webmeeting, all’ottavo posto con +5,2%.

Per quanto riguarda i consumatori e la spesa alimentare, il record dei rialzi annui spetta ai prodotti sostituti di quelli freschi, ricercati per la loro caratteristica di conservarsi più a lungo: salumi in confezione, +6,7%, in sesta posizione della classifica generale ed in prima per gli alimentari (non considerando frutta e verdura), pesce surgelato e pane confezionato, entrambi in nona posizione con +4,5%, al 2° posto dei beni alimentari. Chiudono la top ten, con +4,2%, i Detergenti e prodotti per la pulizia della casa, al terzo posto rispetto ai beni consumeristici.

Discorso a parte per la frutta, che registra rincari stratosferici, sia mensili che annuali. In un solo mese i prezzi delle pesce salgono del 40,8%, quelli di Altra frutta con nocciolo come albicocche e ciliegie del 28,3%. Rispetto allo scorso anno i Frutti a bacca come fragole e frutti di bosco aumentano del 17,1%, pere del 16,1%, arance del 15,5%.

Si segnalano, infine, gli aumenti annui delle Tariffe amministrative (certificati anagrafici, carta d’identità, passaporto), +9,4%, Altri piccoli apparecchi elettrici per la casa (ad es. centrifughe), +7,5% e spese bancarie, +4,5%.

Tabella rincari annui di maggio (esclusa frutta e verdura)

N Prodotto Inflazione annua di maggio 1 Tariffe amministrative (certificati anagrafici, carta d’identità, passaporto) 9,4 2 Apparecchi per la telefonia fissa 8,6 3 Altri piccoli apparecchi elettrici per la casa (ad es. centrifughe) 7,5 4 Computer portatile, palmari e tablet, Apparecchi per il trattamento dell’informazione (computer portatili palmari, tablet + computer desktop) Computer desktop 6,9 6,6 5,9 5 Servizi di rilegatura testi e E-book download 6,8 6 Salumi in confezione 6,7 7 Altri articoli di cancelleria e materiale da disegno (evidenziatori, matite, penne e cartucce a getto d’inchiostro e toner) 5,6 8 Altri apparecchi per la ricezione, registrazione e riproduzione di suoni e immagini (ad es. cuffia con microfono, E-book reader) 5,2 9 Spese bancarie e finanziarie 4,5 9 Pesce surgelato 4,5 9 Pane confezionato 4,5 10 Detergenti e prodotti per la pulizia della casa 4,2

Tabella top ten rincari mensili di maggio

N Prodotto Inflazione mensile 1 Pesche e nettarine 40,8 2 Altra frutta con nocciolo (albicocche, ciliegie, susine) 28,3 3 Frutta fresca o refrigerata 9 4 Frutta 7,9 5 Apparecchi per la telefonia fissa 7,8 6 Arance 4,8 7 Altri piccoli apparecchi elettrici per la casa 3,7 8 Altri articoli di cancelleria e materiale da disegno 3,3 9 Computer desktop 2,9 10 Computer portatile, palmare e tablet 2,7

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Tabella top ten rincari annui di maggio per frutta e verdura

N Prodotto Inflazione annua di maggio 1 Frutti a bacca (fragole, uva, frutti di bosco) 17,1 2 Pere 16,1 3 Arance 15,5 4 Altri agrumi (mandarini, clementine, limoni, pompelmi) 14,6 5 Mele 8,2 6 Cavoli 8,2 7 Frutta fresca 7,9 8 Insalata 7,5 9 Altri vegetali coltivati per frutti (zucchine, melanzane, piselli, peperoni, fagiolini, cetrioli) 7,4 10 Frutta 7,1

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat