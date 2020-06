Laboccetta: “Far luce su ingerenze capi di stato ai danni dell’autonomia della magistratura”

AgenPress. Palamara deve assolutamente tirar fuori tutti i rospi che ha in gola. Soprattutto deve raccontare tutta la verita’ sulla vicenda opaca di Giorgio Napolitano. L’ex PM Ingroia ha riferito di un colloquio inquietante che non può cadere nel dimenticatoio.

Si tratta dell’ennesimo colpo di stato messo in campo dal “golpista” Napolitano. Sull’ex Presidente della Repubblica da tempo il Parlamento avrebbe dovuto dar vita ad una Commissione di inchiesta. Dal golpe portato a segno da Re Giorgio, complice Fini, contro il Governo Berlusconi. Mi auguro che dopo la vicenda Palamara vi sia uno scatto di orgoglio nelle assemblee parlamentari.

Peraltro un’interessantissima intervista di Luciano Violante – già presidente della Camera – al Mattino metteva in luce la pericolosità della macchina giudiziaria che anni prima qualcuno aveva creato e che era purtroppo sfuggita di mano. Per tutte queste ragioni e per molte altre sarebbe urgente, opportuno e giusto che il Parlamento istituisse una commissione d’inchiesta parlamentare sulla Giustizia che facesse davvero luce sull’uso politico della giustizia e sulle ingerenze della politica e dei vari capi di Stato ai danni della autonomia della magistratura”.

Lo dichiara l’ex Deputato di Napoli Amedeo Laboccetta, già componente la Commissione Antimafia nella sedicesima legislatura.