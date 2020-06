Easyjet: pubblicità offensiva. Codacons presenta esposto ad Antitrust e Procura

AgenPress. Contro Easyjet e l’assurda pubblicità sulla Calabria il Codacons presenta oggi un esposto alle Procure di Roma e Catanzaro e all’Antitrust, chiedendo il sequestro del sito della compagnia aerea.

Sul sito della compagnia aerea EasyJet viene descritta la Calabria come un luogo “dove ci sono pochi turisti per colpa di una lunga storia di mafie e terremoti” – spiega il Codacons – Non si tratta solo di una campagna di pessimo gusto, ma di un vero e proprio invito a non venire in Calabria; una incomprensibile decisione di penalizzare lo scalo aeroportuale di Lamezia Terme, attraverso una subdola forma di intimidazione.

“Riteniamo sia una vergognosa quanto intollerabile discriminazione e denigrazione a danno della Calabria capace di avere ricadute negative sul turismo locale, sull’economia di un intera regione oltre che sull’immagine di circa 2 milioni di abitanti – sostiene il presidente Codacons Calabria, Francesco Di Lieto – Per questo motivo abbiamo depositato una denuncia in Procura ipotizzando il reato di diffamazione, e chiesto all’Antitrust di provvedere all’immediato sequestro del sito web della compagnia”.

Il blocco del sito appare doveroso al fine di sospendere gli effetti di una campagna gravemente offensiva per la Calabria ed i Calabresi, e accertare le responsabilità di un messaggio socialmente pericoloso.