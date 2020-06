Fase 3, Gianfranco Librandi (IV): basta propaganda politica, si faccia ripartire seriamente la nostra economia

AgenPress. “Il centrodestra, continua ad invocare elezioni anticipate, ma in questo momento, credo sia l’ultima cosa del quale preoccuparsi, l’urgenza ad oggi è avere un piano infrastrutture per sbloccare i cantieri, in modo da rimettere in moto la nostra economia, così com’è stato per la ricostruzione del ponte di Genova, dobbiamo continuare in questa direzione, per il bene di tutti, Governo, Paese e cittadini, ecco perché dovremmo smettere tutti di fare propaganda politica, e iniziare a fare qualcosa di concreto, servono investimenti seri sul lavoro, non redditi improbabili di qualsiasi tipo, la gente vuole lavorare, non stare a casa.

Non capisco la difficoltà di remare tutti verso un obbiettivo comune, avremmo tempo per farci la guerra, ma quel tempo non è adesso.”

Lo dichiara l’On. Gianfranco Librandi (Italia Viva).