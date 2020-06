Speranza: “Tutte le nostre energie sulla scuola. C’è una sola umanità, il virus non conosce confini”

AgenPress. “È pieno di energia il Punto Luce di Save the Children a Torre Maura a Roma. Uno spazio che offre attività educative a bambini, ragazzi e famiglie del quartiere. I nostri giovani, i nostri piccoli, i nostri figli, sono la risorsa più bella che abbiamo. Su di loro dobbiamo compiere il più grande investimento”.

Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, in visita al Punto Luce di Save The Children a Torre Maura.

“Oggi dobbiamo mettere il massimo delle nostre energie sulla scuola. Le scuole dovranno riaprire nel mese di settembre, tutte ed in piena sicurezza. La sicurezza dei nostri figli è oggi la cosa più importante che c’è”.

“Il virus ci ha dimostrato che non esistono differenze, che insieme dobbiamo batterci per costruire un futuro migliore. La lezione più importante – ha detto ancora il Ministro rivolgendosi ai bambini – è che il virus ci dice davvero che siamo tutti uguali, ci dice davvero che c’è una sola umanità, non ci sono barriere né confini”.