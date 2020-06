Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “OMS dica le fonti, non diffonda panico”

AgenPress. ” L’ Organizzazione Mondiale della Sanità ieri ha sostenuto sul Covid: ” Il peggio deve ancora arrivare. Noi temiamo il peggio”. Sono parole gravi che suscitano giustificata preoccupazione nel mondo e in Italia.

Il Governo italiano inviti l’ OMS a rivelare su quali basi medico scientifiche ha emesso tali affermazioni e su che cosa si fondano, per poter approntare rimedi. Ricordo che l’ OMS recentemente si è distinta per imprecisioni e rettifiche frettolose come quella sui guanti e non ne ha indovinate molte. Non diffonda panico “.

Lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.