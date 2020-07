Berlusconi. Renzi, non si può far finta di nulla. Se fosse vero, sarebbe gravissimo

Agenpress – “Credo che dobbiamo spogliarci dalle casacche di parte Berlusconi è un’ avversario politico, ma è un signore che ha fatto il Presidente del Consiglio. Il concetto di fondo è che Berlusconi ha un magistrato che va da lui e gli dice certe cose. Non so valutare se siano vere, ma mi colpisce che qualcuno faccia finta di nulla”.

Lo ha detto Matteo Renzi dopo aver sentito Silvio Berlusconi auspicando che la vicenda emersa l’altro ieri con le dichiarazioni del magistrato Franco, “vada chiarita”.

“Questa cosa può essere tutto io non so valutare, ma ho il dovere di dire che una vicenda che coinvolge un ex Presidente del Consiglio, non può essere ignorata nel momento in cui questi chiede di fare chiarezza. Tocca alle sedi opportune capire se questo sfogo di questo magistrato è una cosa seria o no. È un fatto di cui è giusto parlare. E io l’ho detto a Berlusconi perché pur nella contrapposizione politica è un fatto, che se fosse vero, sarebbe gravissimo”. Alla domanda se abbia telefonato a Berlusconi, Renzi ha chiarito: “Ci siamo sentiti. Io ieri avevo fatto una dichiarazione e Berlusconi mi ha chiamato. L’Italia non può far finta di niente. Non arrivo dire quello che dicono i colleghi di Fi, quanto emerso apre uno spaccato su una realtà che va chiarita. Proprio perché è un avversario politico questa cosa va chiarita”.