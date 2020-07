Hong Kong. Trump arrabbiato con la Cina, Pompeo minaccia “rappresaglie”

Agenpress – “Mentre vedo la pandemia diffondersi e mostrare la sua faccia peggiore in tutto il mondo, compresi il tremendo danno che ha fatto in Usa, sono sempre più arrabbiato con la Cina”.

Così ha twittato Donald Trump, nel pieno della bufera su come la sua amministrazione ha gestito la crisi del coronavirus.

Il segretario di stato americano ha minacciato “rappresaglie” degli Usa dopo quello che ha definito “un triste giorno” per Hong Kong in seguito all’approvazione della nuova legge sulla sicurezza nazionale.

La polizia di Hong Kong. intanto, ha eseguito il primo arresto in base alla nuova legge sulla sicurezza nazionale dopo la sua entrata in vigore: si tratta di un uomo, secondo i media locali, che possedeva una bandiera della Hong Kong indipendente a Causeway Bay, dove è attesa a breve una manifestazione non autorizzata. La polizia, nel frattempo, ha usato per la prima volta anche la nuova bandiera viola che vale come monito ai manifestanti che utilizzano bandiere o striscioni illegali o che scandiscono cori e slogan che esprimono propositi di secessione o sovversione.