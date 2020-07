Governo. Tajani (FI). Manca di una visione strategica. No a “governissimi”

Agenpress – A questo governo “manca una visione strategica, non può risolvere i gravi problemi del nostro Paese. Non c’è stata alcuna soluzione ai problemi che ci troviamo di fronte e peraltro il governo e la maggioranza che lo sostiene non ci hanno mai coinvolti”.

Lo afferma il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, in un’intervista al Tempo. “Ora ci chiedono di votare un altro scostamento di bilancio, vogliamo sapere cosa vogliono fare con questi soldi. La manifestazione di sabato serve per dare un segnale chiaro, per ribadire la necessità delle riforme, partendo dalla giustizia”.

Tajani ribadisce la contrarietà del partito all’ipotesi di governissimo e si dice pronto a collaborare con il premier Conte ma, sottolinea, “collaborare significa ‘lavorare con’, e non parlare tanto senza decidere niente. Siamo disponibili ma con le proposte, non con i voti per salvare il governo. Anche se restiamo convinti di approvare il Mes perché avremo subito tanti soldi con interessi bassissimi”.