New York. Sequestrate 13 tonnellate di capelli umani provenienti da prigionieri in Cina

Agenpress – Ufficiali doganali e di protezione delle frontiere (CBP) nel porto di New York / Newark hanno bloccato una spedizione di prodotti / accessori sospettati di essere fabbricati oggi con capelli umani originati nello Xinjiang, in Cina, indicando potenziali abusi dei diritti umani lavoro minorile e reclusione. I prodotti facevano parte della spedizione di quasi 13 tonnellate di prodotti per capelli per un valore di oltre $ 800.000.

Lo Xinjiang è una regione rurale autonoma nel nord-ovest della Cina e ospita circa 11 milioni di uiguri, una minoranza etnica prevalentemente musulmana con una cultura e una lingua distinte. Fino a poco tempo fa, c’erano molti più uiguri nello Xinjiang rispetto al cinese Han, la maggioranza etnica che costituisce il resto del paese.

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti stima che oltre un milione di uiguri siano stati arrestati in una massiccia rete di campi di internamento nello Xinjiang, dove si dice che siano “sottoposti a torture, trattamenti crudeli e disumani come abusi fisici e sessuali, lavoro forzato e morte”.

CBP ha trattenuto la spedizione in conformità con un Withhold Release Order (WRO) su prodotti per capelli fabbricati da Lop County Meixin Hair Product Co. Ltd. Il 17 giugno, CBP ha incaricato i porti di ingresso a livello nazionale di trattenere tutti tali prodotti sulla base di informazioni che indicavano ragionevolmente che sono fabbricati con l’uso del lavoro penitenziario. Il processo di fabbricazione può comprendere ulteriori situazioni di lavoro forzato, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, straordinari straordinari, trattenuta dei salari e limitazione dei movimenti. La WRO offre all’importatore registrato la possibilità di esportare la spedizione o di dimostrare che la merce non è stata prodotta con il lavoro forzato.

“È assolutamente essenziale che gli importatori americani assicurino che l’integrità della loro catena di approvvigionamento soddisfi gli standard umani ed etici previsti dal governo americano e dai consumatori americani”, ha affermato Brenda Smith, Executive Assistant Commissioner dell’ufficio commerciale del CBP.

“La produzione di questi beni costituisce una violazione molto grave dei diritti umani e l’ordine di detenzione ha lo scopo di inviare un messaggio chiaro e diretto a tutte le entità che cercano di fare affari con gli Stati Uniti che le pratiche illecite e disumane non saranno tollerate nella fornitura statunitense Catene.”

Lo statuto federale 19 USC 1307 vieta l’importazione di merci estratte, fabbricate o prodotte, in tutto o in parte, dal lavoro forzato, incluso il lavoro forzato, il lavoro minorile forzato e il lavoro forzato. L’attuale detenzione sottolinea l’importanza e l’efficacia dell’attuazione della WRO nel garantire che le merci che entrano nel commercio negli Stati Uniti soddisfino i requisiti stabiliti da questo statuto.

L’importazione di beni prodotti con il lavoro forzato minaccia l’affidabilità della catena di approvvigionamento degli Stati Uniti e introduce una concorrenza sleale nel mercato globale, che può influire negativamente sulla competitività e l’integrità delle imprese americane. È responsabilità di tutti gli importatori statunitensi confermare che le loro catene di approvvigionamento sono prive di lavoro forzato al fine di garantire l’origine e la qualità dei beni consumati dal pubblico americano in linea con le leggi e i principi stabiliti dal governo degli Stati Uniti e proteggere gli americani economia.

CBP Detains Chinese Shipment of Suspected Forced Labor Products Made with Human Hair