Boccia (PD): “Ai 5 Stelle chiediamo il coraggio di tagliarsi i ponti alle spalle e di camminare insieme”

AgenPress. Il Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha dichiarato:

“L’alleanza Pd-M5s non è nata come una cosa speculare rispetto a quella gialloverde, ma come alleanza sociale alternativa agli pseudonazionalisti che stavano portando l’Italia fuori dal perimetro europeo“.

“Questa alleanza, che sta costruendo in Europa uno schema nuovo, ha bisogno di costruire un orizzonte nel Paese. Ai 5 Stelle chiediamo il coraggio di tagliarsi i ponti alle spalle e di camminare insieme“