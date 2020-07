Usa. Trump, fatto 40 mln di test, per segretezza Cina virus diffuso in tutto il mondo

Agenpress – “Abbiamo effettuato 40 milioni di test. La segretezza e l’insabbiamento della Cina hanno permesso al virus di espandersi in tutto il mondo”. Lo afferma Donald Trump alla Casa Bianca, prevedendo che una “cura o un vaccino” prima della fine dell’anno.

“Siamo un’unica America e mettiamo l’America al primo posto, America First”, ha aggiunto alla Casa Bianca nel corso delle celebrazioni per il Giorno dell’Indipendenza sventolando la bandiera dell’America First, si impegna a difendere gli “eroi” della storia americana sotto attacco del movimento che punta a spazzare via dalle strade e dalle piazze americane i simboli del razzismo e del passato coloniale.

“Siamo nel processo di sconfiggere la sinistra radicale, i marxisti, gli anarchici, gli agitatori e coloro che in molti caso non hanno idea di cosa stanno facendo”, afferma Trump, attaccando anche i media. “Non consentiremo all’eredità dei nostri eroi del passato di essere infangata. Dite le verità”.

Gli eroi americani sconfiggeranno la sinistra radicale come hanno fatto con i nazisti e i fascisti, dice ancora Trumo,paragonando la sinistra e i manifestanti che hanno in queste settimane hanno invaso le strade delle maggiori città americane ai nazisti e ai fascisti.