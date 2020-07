Dl semplificazione. Salvini, azzerare codice appalti per far ripartire i cantieri

Agenpress – “Il decreto semplificazione? Ennesime parole al vento, decreto vuoto. L’unica semplificazione possibile è azzerare il codice degli appalti adesso, subito e far ripartire tutti i cantieri bloccati. Invece questa è l’ennesima bufala, una presa in giro”.

Lo dice Matteo Salvini a Massa (Massa Carrara), primo di una serie di incontri in Toscana insieme a Susanna Ceccardi, l’europarlamentare della Lega candidata per il centrodestra alla presidenza della Toscana.

“Azzerare il codice degli appalti costerebbe zero al governo e porterebbe soldi. Mi dicano: modello Genova sì o no. Il problema è che Pd è 5stelle litigano anche sui cantieri. Ascolterò la conferenza di Conte ma sono 4 mesi che sentiamo le sue barzellette. Per me ha perso di qualsiasi credibilità”.