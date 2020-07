Dl Semplificazioni, Silvestroni (FDI): 12 mesi per ripartenza? Conte vaneggia, è fantascienza

AgenPress. “I comuni e le province Italiane sono a pezzi, senza soldi e senza personale ma dal racconto di fantasia di Conte e le sue slide sul decreto semplificazione entro 12 mesi partiranno le opere pubbliche.

Le tante amministrazioni locali e le regioni che cambieranno finalmente colore politico a fine settembre, secondo Conte, entro luglio 2021 faranno quello che la sinistra non ha fatto per decenni.

Conte, Casalino e Di Maio prima di cadere su quelle sedie non hanno mai amministrato neanche un condominio ed è evidente che non sono lucidi su quello che serve per far partire le opere pubbliche e le amministrazioni locali.”

Così in una nota il deputato di Fdi Marco Silvestroni.