Boschi, con revoca Aspi il governo rischia tutti i giorni. Iv ha salvato l’esecutivo per 4 volte

AgenPress — “Noi difendiamo l’interesse pubblico. E vogliamo una risposta politica, non populista se in due anni si è rifatto il ponte e non si è fatta la revoca è perché giuridicamente questa scelta è pericolosa. Espone gli italiani al rischio di un contenzioso miliardario, peraltro creando incertezza sulla gestione della rete autostradale e sui posti di lavoro”.

Così la capogruppo di Italia viva alla Camera Maria Elena Boschi, spiegando come “la revoca aprirebbe un contenzioso miliardario che avrebbe ripercussioni sui cittadini, e allo stesso tempo il governo rischia; come rischia, tutti i giorni. Nel merito: a noi non interessa convincere i 5Stelle, né siamo gli avvocati difensori dei Benetton”.

“Penso che Aspi non voglia evitarla, ma abbia tutto l’interesse di arrivarci per scatenare una guerra legale che durerà anni e si scaricherà sulle prossime generazioni. Forse anche nel governo c’è chi la pensa così: facciamo la revoca, tanto le penali le pagheranno i nostri nipoti. Questo approccio è sbagliato. Serve serietà”.

Boschi dice ancora che “nell’ultimo mese Italia Viva ha salvato l’esecutivo al Senato almeno 4 volte, senza contare il salvataggio di Bonafede”.