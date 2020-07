Ricciardi: “Proroga emergenza è indispensabile” “Siamo di fronte a un evento epocale che durerà anni.

La proroga” dello stato d’emergenza per il coronavirus “è assolutamente indispensabile perché siamo ancora in una fase di crescita mondiale della pandemia e in questa situazione nessuno può dirsi al sicuro. Serve continuare ad avere quella capacità di reazione rapida che lo stato d di emergenza ha garantito fino ad oggi”.

E’ quanto sostiene Walter Ricciardi, docente di sanità pubblica alla Cattolica e consulente del ministro Speranza.