Teatro, Giacomo Portas (Leader dei Moderati): Eliseo lasciato morire da solo, si intervenga subito

AgenPress. “Così come per il turismo, totalmente abbandonato, e messo nel dimenticatoio, il Teatro Eliseo è arrivato al capolinea, grazie al totale disinteresse di chi ha detto in diretta nazionale “nessuno verrà lasciato solo”, bisogna capire quale fetta comprende questo “nessuno”.

Luca Barbareschi ha acquistato con soldi propri l’Eliseo che versava in condizioni pietose, ha investito le sue risorse per farlo diventare il fiore all’occhiello di Roma, ed ora arriva la notizia che non sarebbe mai dovuta arrivare, e cioè che a dicembre verrà messo in liquidazione. Bisogna impedire che ciò accada, è una perdita troppo grande, spero il governo non si tappi gli occhi e faccia qualcosa quanto prima.”

Lo dichiara l’On. Giacomo Portas (Leader dei Moderati – Indipendente Italia Viva).