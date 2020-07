Coronavirus. Risalgono i contagi, 234. 9 le vittime

Agenpress – Sono 234 i nuovi contagiati da Covid nelle ultimi 24 ore, in risalita rispetto ai 188 di ieri. I casi totali salgono a 243.061, i morti a 34.954. Dei nuovi contagiati 77 sono in Lombardia (32,9%) e 71 in Emilia Romagna (30,3%); se ne registrano 28 in Calabria, i migranti sbarcati nel Reggino. Sono stati effettuati appena 38.259 tamponi, in calo rispetto agli oltre 45 mila di ieri, secondo i dati del ministero della Salute.

Le vittime registrate nelle ultime 24 ore sono 9 (ieri erano 7), che portano il totale a 34.954. Le regioni in cui non si sono verificati decessi sono 18, ad eccezione di Lombardia (8 morti) e Abruzzo (1 morto).

Sono 349 le persone guarite e dimesse per un totale di 194.928.

Le persone attualmente positive sono 13.179, con un calo di 124 rispetto a ieri. I pazienti ricoverati con sintomi sono 776, con un calo di 50, mentre quelli in terapia intensiva sono 68, in crescita di 1. Quelli in isolamento domiciliare sono 12.335, 175 in meno rispetto a ieri.