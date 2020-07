Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Stato di emergenza: necessario Parlamento e parere esperti”

AgenPress. “Per l’ emanazione di un decreto che prolunghi a fine anno lo stato di emergenza è necessario il parere del Parlamento e la valutazione del Comitato Tecnico Scientifico. Ricordo che persino la tanto vituperata Ungheria di Orban ha abbandonato lo stato di emergenza con voto parlamentate, a Giugno.

Sinceramente dati alla mano e viste le tante riaperture su scala regionale questa emergenza, che ci danneggia a livello internazionale e turistico, non ha grande senso ed anzi pare strumentale alla limitazione di libertà costituzionali. Sia le forze di governo, che quelle di opposizione, valutino il problema con maggior ponderazione.

Senza voler incitare ad atti sconsiderati che vanno evitati e sono l’ antitesi della democrazia, in Serbia la popolazione davanti ad una simile proroga è insorta. Bisogna non tirare la corda”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò