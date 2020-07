Sen Domenico Scilipoti Isgrò: “Atlantia, dilettantismo al potere”

AgenPress. “Non entro nella disputa revoca sì, revoca no alle concessioni autostradali perché come già detto occorre una valutazione oggettiva, approfondita, legale e non ideologica. Tuttavia, questa mattina il premier Conte, a mercati aperti, ha detto che lo Stato non sarà con i Benetton, dunque ha anticipato la revoca. Tutto questo, come sempre, senza preventiva discussione in Parlamento.

Certe affermazioni, specie quando riguardano società quotate in Borsa vanno fatte a mercati chiusi ed infatti chi ha titoli di Atlantia ha subito perdite . Insomma, siamo alla più classica irresponsabilità e ai dilettanti al potere”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.