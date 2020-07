Oms. Si rischia una crisi peggiore di quella provocata dal coronavirus. Povertà in aumento

AgenPress – “Se non riusciamo ad affrontare gli impatti più ampi della pandemia da Covid-19, rischiamo una crisi ancora maggiore di quella provocata dal virus stesso”. Lo ha detto il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus nel consueto briefing sulla situazione del contagio nel mondo. “La salute non è un lusso ma la base della stabilità sociale, economica e politica”.

“I profondi tagli al budget per l’istruzione e l’aumento della povertà causati dalla pandemia di Covid-19 potrebbero costringere almeno 9,7 milioni di bambini a lasciare la scuola per sempre entro la fine di quest’anno, con altri milioni che potrebbero subire ritardi nell’apprendimento”, ha aggiunto, spiegando che “è vitale che come comunità internazionale, sfruttiamo questa opportunità non solo per rispondere alla pandemia da Covid-19, ma per costruire sistemi sanitari più resistenti e più in grado di resistere all’impatto delle emergenze sanitarie”.

Tedros ha spiegato che l’Oms sta lavorando attraverso i suoi 150 uffici nel mondo per “sostenere la risposta al Covid-19, per sostenere la continuità dei servizi essenziali”.