Codacons lancia boicottaggio verso aziende e prodotti olandesi

ESPOSTO PENALE ALLA PROCURA DI ROMA E ALLA COMMISSIONE UE PER INSERIRE L’OLANDA TRA I PAESI CHE NON COLLABORANO CON IL FISCO E AGEVOLANO EVASIONE

AgenPress. In tema di aiuti europei, il Codacons presenterà domani un esposto alla Procura della Repubblica di Roma e alla Commissione Ue contro l’Olanda, paese che, come noto, sta ostacolando in tutti i modi lo stanziamento di risorse in favore della ripartenza economica dell’Italia.

“I cittadini vogliono chiarezza sui cosiddetti paesi “frugali” che rischiano di affossare definitivamente l’economia italiana al solo scopo di tutelare i propri interessi personali – afferma il presidente Carlo Rienzi – Risulterebbe infatti che proprio l’Olanda sia il paese che sottrae più risorse all’Italia e alle casse statali, 1,5 miliardi di euro solo lo scorso anno, attraverso politiche fiscali controverse praticate dal paese, che creano buchi neri e alimentano l’evasione”.

In tale direzione va l’esposto che sarà presentato domani dal Codacons, affinché sia aperta una indagine sullo Stato olandese alla luce di possibili fattispecie penali e violazione dei principi di cooperazione comunitaria.

E di fronte all’inaccettabile comportamento dell’Olanda che mira ad accrescere le proprie casse a danno dell’Italia, il Codacons lancia il boicottaggio delle aziende e dei prodotti olandesi, invitando i consumatori a non acquistare beni prodotti in Olanda, come formaggi, birre, bevande e fiori.