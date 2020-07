Crisafi (Re Mind): partire da Cultura e Turismo per rilanciare l’Economia.

AgenPress. Nella densa giornata di argomenti del think tank organizzato da Re Mind con le principali istituzioni governative ed europee, oltre che con le più rappresentative organizzazioni e imprese della filiera immobiliare, il Prof. Paolo Crisafi ha affermato che “Re Mind Filiera Immobiliare continuerà ad accogliere le migliori competenze di tutti coloro che non si muovono spinti da individualismi ma che condividono valori universali da applicare tenendo sempre in evidenza primaria l’interesse pubblico e sociale nel fare economia “.

Crisafi ha quindi concluso “Solo partendo dalla Cultura e dal Turismo si potranno portare all’attenzione della Politica le migliori idee e soluzioni per una Economia che faccia il bene dei cittadini e delle imprese. Questa è la filosofia e le concretezza di Re Mind”.