Nappi (Lega) “In Campania ospedali migliori nonostante De Luca”

AgenPress. “Se nell’emergenza il nostro sistema sanitario ha funzionato bene nonostante De Luca è proprio grazie alla professionalità dei medici, infermieri e personale sanitario. Il governatore, che oggi si vanta degli ospedali campani non ha meriti, semmai colpe. Perchè la verità è che in questi anni sono stati tagliati posti letto e servizi.

Per non parlare della parte territoriale, completamente abbandonata con strutture chiuse, personale andato in pensione e mai sostituito. In compenso, si sono moltiplicati primari e dirigenti. Per fortuna tra qualche mese, i campani potranno finalmente voltare pagina perchè alla nostra sanità non servono altre risorse ma spendere bene quelle che già abbiamo”.

Lo scrive in una nota Severino Nappi della Lega Campania.