Scuola, Daniela Santanchè (FDI): Troppa confusione, aggiornare linee guida ai dati attuali

AgenPress. “La Ministra Pentastella, continua ad alimentare incertezze e confusioni, ci sono a rischio oltra mila classi, e la preoccupazione dei presidi è più che lecita.

Ci sono linee guida aggiornate a quando l’emergenza sanitaria era al suo picco, ma così non va bene, bisognerebbe innanzitutto rivedere queste linee guida ed aggiornarle ai dati attuali, per dare una “tranquillità” a migliaia di famiglie, ma soprattutto mettere in condizioni di poter lavorare il corpo docenti, perché l’istruzione è fondamentale e prenderla sottogamba è un errore madornale.”

Lo dichiara la Senatrice Daniela Santanchè (Fratelli d’Italia).