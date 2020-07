Nappi (Lega): “Difendiamo i nostri operatori, no all’imposta di soggiorno”

AgenPress. “Gli operatori turistici, dopo il durissimo periodo di lockdown, non vanno abbandonati ma sostenuti. Siamo stanchi che a Napoli e nelle altre nostre splendide località, che vivono anche di turismo, si impone la tassa di soggiorno a chi viene in vacanza. In altre parti d’Italia ciò non accade.

Ancora una volta i nostri operatori, i nostri imprenditori e i nostri commercianti sono dimenticati dall’amministrazione regionale e comunale, che non solo non offrono servizi e non sostengono le attività ma addirittura pretendono il pagamento dei tributi locali. Chiediamo la sospensione dell’imposta fino a fine anno”.

Lo scrive in una nota Severino Nappi, membro della Lega Campania.