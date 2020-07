Migranti. Staff Di Maio smentisce virgolettati del Corriere: “Di Maio tira in ballo Conte”

AgenPress – “Smentiamo i virgolettati attribuiti al ministro Di Maio nel retroscena pubblicato oggi sul Corriere della sera dal titolo ‘Di Maio tira in ballo Conte: deve occuparsi della crisi o scopre il fianco a Salvini’. Il ministro Di Maio sta lavorando h24, mettendosi a disposizione del presidente Conte e di tutto il governo per riuscire a fronteggiare questa crisi”. E’ quanto si legge in una nota dello staff del ministro degli Esteri Luigi di Maio a proposito di alcuni virgolettati attribuiti al titolare della Farnesina apparsi in un articolo del Corriere della Sera.