AgenPress – Ha lasciato il proprio cane, un pastore tedesco, in auto, parcheggiata nei pressi di un circolo privato, e per il caldo l’animale è morto. L’episodio è accaduto sabato nel primo pomeriggio intorno alle 14 a Sassuolo, nel Modenese. I Carabinieri appreso il fatto, dopo avere condotto accertamenti, hanno individuato il proprietario del cane, un 65enne residente in zona, lo hanno identificato e denunciato per maltrattamento di animali.