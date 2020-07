Ventimiglia. Chiude centro di accoglienza di Campo Roja. Trasferiti gli ultimi 30 migranti

AgenPress – A comunicare la chiusura la prefettura di Imperia alla Croce Rossa che ha in gestione il campo. Oggi è previsto il trasferimento degli ultimi 30 migranti in un centro di accoglienza straordinario in provincia di Imperia.

Nei prossimi giorni, inoltre, sarà effettuato un sopralluogo congiunto con la Tecnifor, ditta fornitrice dei moduli prefabbricati presenti nel campo, allo scopo di valutare lo stato di consistenza e conservazione delle strutture utilizzate come alloggi e docce per accogliere i migranti. Aperto nel luglio del 2016, nel massimo dell’emergenza il campo ha accolto oltre 750 migranti. Numeri, questi, che nel tempo si erano notevolmente ridotti a causa della diminuzione degli sbarchi. Dal 6 maggio scorso, il centro di accoglienza è rimasto chiuso a nuovi ingressi per evitare possibili contagi da coronavirus.