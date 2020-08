Meloni: “La sinistra al governo spinge affinché l’Italia diventi ufficialmente il campo profughi d’Europa”

AgenPress. L’Italia al collasso tra aziende e italiani in ginocchio, continui sbarchi e immigrati che fuggono dalla quarantena (molti positivi al Covid) e a cosa pensa il Pd? Allo Ius Soli.

Non bastava l’inutile sanatoria della Bellanova, il cui unico risultato – come avevamo previsto – è stato quello di incentivare gli sbarchi, la sinistra al governo spinge affinché l’Italia diventi ufficialmente il campo profughi d’Europa.

Faremo le barricate per fermare la furia immigrazionista e anti-italiana della sinistra e per dare alla nostra Nazione un governo che abbia come priorità l’Italia e gli italiani.

E’ quanto dichiara, in una nota, Giorgia Meloni.