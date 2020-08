Regionali, Cesa (UDC): Fitto è l’uomo giusto per porre rimedio alla gestione personalistica ed improvvisata dell’amministrazione uscente

AgenPress. “Il Segretario nazionale dell’UDC, on. Lorenzo Cesa, ed il segretario regionale del Nuovo PSI Puglia, Michele Simone, hanno presieduto un incontro tra le delegazioni dei rispettivi partiti, anche in rappresentanza della Federazione dei Democratici Cristiani.

La riunione era stata convocata per discutere su una possibile convergenza in vista delle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Puglia. A conclusione della stessa, è stato diramato un comunicato con il quale le due parti rendono noto che è stato raggiunto un accordo programmatico per il comune sostegno alla candidatura dell’on. Raffaele Fitto alla Presidenza della Regione e per la presentazione di una lista comune in tutte le circoscrizioni provinciali pugliesi.

“Questo accordo – ha dichiarato l’on. Cesa – nasce dall’esigenza di porre al centro del governo della Regione un progetto d’insieme, coerente e soprattutto realizzabile, che ponga rimedio alla gestione personalistica ed improvvisata dell’amministrazione uscente. Abituata ad inseguire demagogicamente i problemi, piuttosto che a proporre soluzioni. E il Presidente Fitto è l’uomo giusto per farlo, anche e soprattutto con il nostro contributo.”

Così in una nota il segretario nazionale UDC Lorenzo Cesa.