Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Governo, chi paga le spese?”

AgenPress. Il Giudice di Pace di Frosinone ha annullato una sanzione a carico di un cittadino che aveva violato le norme previste dal Decreto Conte sullo stato di emergenza, in particolare quelle sul lock down.

Il Giudice ha motivato che lo stato di emergenza è un abuso in quanto norme che limitano la libertà personale vanno adottate con legge approvata dal Parlamento e mai con decreto.

In tempi non sospetti il sottoscritto aveva detto la stessa cosa. Mi domando che cosa accadrà se altri giudici in Italia statuiranno allo stesso modo. Chi rifonderà ai cittadini somme e spese legali? Chi ne risponderà contabilmente? Ecco un altro esempio della confusione e della superficialità dominanti”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.