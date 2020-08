Coronavirus. 402 casi in 24 ore. 6 decessi. Aumento da persone asintomatiche

AgenPress – Nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 402 casi, portando così il totale delle persone che hanno contratto la malattia a 249.204. I morti sono stati invece 6, di cui 5 in Lombardia. Il bilancio delle vittime da inizio pandemia è salito così a quota 35.187. I guariti sono stati 347. Sono i dati forniti dalla ministero della Salute.

Attualmente ci sono 762 pazienti ricoverati con sintomi negli ospedali italiani, 42 sono in terapia intensiva mentre 11.890 persone sono in isolamento domiciliare. Complessivamente sono attualmente positive in Italia 12.694 persone (+48 rispetto a mercoledì).

L’aumento è soprattutto in persone asintomatiche. L’indice di trasmissione nazionale (Rt) calcolato sui casi sintomatici, è pari a 1,01. Questo indica che, al netto dei casi identificati attraverso attività di screening e dei casi importati, il numero di casi sintomatici diagnosticati nel nostro Paese è stato sostanzialmente stazionario nelle scorse settimane.

Le Regioni Covid-free nelle ultime 24 ore sono Basilicata e Molise. La Valle D’Aosta registra un solo caso, mentre la Calabria due. Tre nuovi contagi, invece, in Sardegna e Umbria. Quattro in Trentino, cinque in Campania, sette in Friuli Venzia-Giulia, sette anche in Puglia, nove nelle Marche. In Alto Adige sono 12 i nuovi casi, mentre in Liguria 13. Ci sono poi altri 15 contagi in Abruzzo, 17 in Toscana, 22 in Piemonte, 30 in Sicilia. Sia in Veneto sia in Emilia-Romagna sono 58 i nuovi positivi, mentre la Lombardia resta la Regione con l’incremento maggiore.