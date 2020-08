A Capranica Prenestina il Requiem di W. A. Mozart

AgenPress. Capranica Prenestina: l’accademia Artemus Ensemble di Pompei e il coro Misteryum Vocis di Napoli diretti dal maestro Alfonso Todisco eseguiranno, venerdì 14 agosto – ore 20,30 presso la chiesa della Maddalena – il Requiem di W. A. Mozart

Grazie al Parroco don Davide Martinelli, a Capranica Prenestina, sarà di scena anche quest’anno la grande musica, l’iniziativa avrà luogo il 14 agosto – ore 20,30 presso la chiesa della Maddalena.

Per la stagione estiva in corso il Parroco di Capranica Prenestina, don Davide Martinelli, porta nel Comune prenestino la grande Musica. Di scena ancora l’Artemus Ensemble di Pompei che si esibirà nel magnifico tempio della Maddalena accompagnata quest’anno dal coro Misteryum Vocis di Napoli. L’Artemus Ensemble di Pompei è un accademia musicale fondata dai maestri Francesco D’Aprea e Alfonso Todisco e si pone come obiettivo la valorizzazione di giovani talenti proponendo concerti di musica cosiddetta colta in tutta Europa e Capranica Prenestina anche quest’anno avrà l’onore di ospitare alcuni dei suoi componenti che eseguiranno il Requiem di W. A. Mozart.

La direzione sarà affidata proprio al maestro Alfonso Todisco giovane direttore di orchestra con alle spalle già concerti prestigiosi anche fuori dai nostri confini come in Spagna ed Ucraina. L’Artemus Ensemble sarà accompagnata dal coro Misteryum Vucis di Napoli diretto dal maestro Rosario Totaro, altro nome prestigioso di fama internazionale.